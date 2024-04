Qatargate, Eva Kaili: "Verrò a vivere in Italia perché è un Paese garantista"

Qatargate, Eva Kaili: "Quanta omertà da tutto il Parlamento Ue..."

Lo scandalo denominato Qatargate che ha travolto il Parlamento Ue non è ancora concluso. Sono in corso le indagini sulle presunte "mazzette" ricevute da europarlamentari da Paesi extra Ue, come appunto Qatar e Marocco. Il 9 dicembre 2022 la magistratura di Bruxelles ha disposto otto arresti e perquisizioni per corruzione in case e uffici di deputati europei — tra cui l’allora vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili. "Trovo oltraggiosa - dice Kaili a Il Corriere della Sera - l’omertà di tutto il Parlamento europeo su una restrizione così incostituzionale del mio diritto di difendermi e di parlare di tutto ciò che è stato fatto trapelare ad arte ed è stato architettato contro di me".

Kaili sostiene di non essere stata difesa dal suo partito S&D e dal Parlamento europeo e annuncia di aver fatto causa al Parlamento Ue. Ma la ex vicepresidente greca guarda anche al futuro e la sua vita la vede lontana da Bruxelles. "Probabilmente - prosegue Kaili a Il Corriere - mi trasferirò in Italia. Perché è un Paese che considero casa per diversi motivi e perché in Italia esiste una bella parola come "garantismo" che dovrebbe essere tradotta in tutta Europa. In Italia ci sono alcuni partiti che si oppongono ai processi a sfondo politico e chiedono il rispetto della presunzione di innocenza indipendente dal partito della persona accusata". Kaili è la compagna di Francesco Giorgi, ex assistente di Antonio Panzeri. Entrambi sono stati travolti da questa inchiesta, il primo - riporta Il Corriere - "si occupava di gestire i contanti"; il secondo, per gli inquirenti, era il "manovratore" del sistema di tangenti.