Newey alla Ferrari, così Lewis Hamilton vincerà l'8° mondiale superando Schumacher

Newey-Red Bull verso l'addio. Aston Martin in pressing, Ferrari in pole position

Adrian Newey verso l'addio alla Red Bull. Il progettista della monoposto che sta dominando da anni il Mondiale di Formula 1 - 23 titoli tra piloti e costruttori vinti in carriera, a fine anno salvo colpi di scena saranno 25 - starebbe trattando l'addio anticipato dal team campione del mondo (scadenza nel 2025) per lasciare alla fine di questa stagione. Il progettista ha già ricevuto l'offerta dell'Aston Martin (Lawrence Stroll pare aver messo sul piatto 100 milioni di dollari) che dal 2026 avrà le power unit Honda, ma, soprattutto, da tempo la Ferrari di John Elkann sogna di portarlo a Maranello.

Newey-Ferrari, Lewis Hamilton sogna l'8° mondiale di F1 per superare Michael Schumacher

Il passaggio al Cavallino la prossima primavera permetterebbe ad Adrian Newey di iniziara a progettare la nuova Ferrari con i giusti tempi in vista del cambio di regolamento che avverrà tra due anni (quando in F1 arriverà tra l'altro Audi come motorista dell'attuale Sauber). Tra l'altro, a rafforzare queste voci, c'è l'indiscrezione secondo cui nel contratto di Newey con la Red Bull esisterebbe una clausola per evitare il “gardening leave” (il periodo sabbatico che in F1 tutti i dipendenti devono osservare quando cambiano squadra).

Adrian Newey, qualche mese fa, disse che al suo curriculum mancava l’aver lavorato con Lewis Hamilton? Tra qualche mese potrebbe colmare la lacuna, per la felicità del pilota inglese, pronto a passare alla Ferrari per dare l'assalto all'ottavo titolo mondiale (supererebbe Michael Schumecher), riprendendosi a 40 anni lo scettro di numero uno dei piloti. Charles Leclerc permettendo...