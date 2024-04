Nas, acqua ossigenata nel latte avariato: maxi sequestro da 800mila euro

Latte e prodotti caseari con acqua ossigenata e soda caustica: maxi sequestro da 800mila euro nelle Marche

I Nas di Ancona hanno sequestrato, in diversi stabilimenti di produzione e trasformazione del latte nelle Marche, ingenti quantitativi di prodotto lattiero-caseario alterato e malsano. Allarme in tutta la regione, a partire dalla provincia di Pesaro e Urbino.

Come riporta "Il resto del Carlino", dalle indagini è emerso che alcune aziende, per mascherare la cattiva qualità di latte e formaggi prossimi alla scadenza, facevano ricorso all'utilizzo di sostanze chimiche non consentite e potenzialmente dannose per la salute dei consumatori come la soda caustica e l'acqua ossigenata. Tali additivi venivano aggiunti al fine di correggere l'odore e l'aspetto dei prodotti ormai avariati, rendendoli apparentemente commestibili e privi di difetti. Sequestrate 90 tonnellate di latte, 110 di prodotti caseari e 2,5 di sostanze sofisticanti per un valore complessivo di 800 mila euro.

L'indagine, che vede coinvolte tre società e dieci persone fisiche, ha portato a una maxi sequestro eseguito lo scorso 22 aprile dai carabinieri del Nas di Ancona e dall'Unità investigativa Centrale del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (Icqrf) del Ministero dell'Agricoltura.