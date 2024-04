Saras, ok del Governo alla cessione: pronto il passaggio da Moratti a Vitol

Vitol, dal Governo via libera all'acquisizione di Saras

"A seguito della notifica effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana in relazione alla prospettata acquisizione da parte di Vitol B.V. di una partecipazione rappresentativa di circa il 35% del capitale azionario di Saras S.p.A. , che è stata comunicata al mercato in data 11 febbraio 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto in merito all’esercizio dei poteri speciali (c.d. golden power) contente prescrizioni non ostative al completamento dell’Operazione". Così una nota che informa dell'avveramento di una condizione sospensiva relativa al procedimento golden power. Saras nella nota spiega che "l’ottenimento di detto decreto pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è una delle autorizzazioni regolamentari necessarie a cui il completamento dell’Operazione è subordinatamente condizionato; pertanto, una delle condizioni sospensive relative per il perfezionamento dell’Operazione risulta avverata".

La nota di Saras precisa che, alla data odierna, Vitol B.V. detiene n. 99.480.741 azioni di Saras, rappresentative di circa il 10,461% del capitale sociale della stessa. Al completamento dell'Operazione, Vitol deterrà circa il 45,480% del capitale sociale di Saras S.p.A. (più eventuali ulteriori azioni acquistate nel frattempo) e lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale sociale in circolazione. L'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sarà allo stesso prezzo per azione dell'Operazione, ossia Euro 1,75, eventualmente rettificato al ribasso per tener conto di eventuali distribuzioni di dividendi.