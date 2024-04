Caso Scurati, Meloni non perdona l'ad della Rai Sergio: ipotesi "commissario"

Caso Scurati in Rai, la "censura" rischia di costare cara all'ad. Chigi valuta il "commissariamento"

Non si è ancora chiuso il caso Scurati relativo alla presunta censura del monologo dello scrittore sull'antifascismo da parte della Rai. Giorgia Meloni starebbe pensando addirittura ad un "commissario", un manager di alto profilo per uscire dall'imbarazzo che la vicenda ha creato anche a livello internazionale. La retromarcia dell'ad Roberto Sergio non convince la premier. "L’unica certezza che ho - ha detto Sergio - è che non c’è stata alcuna censura". Prima ancora d’aver completato l’indagine interna da lui stesso avviata - riporta Repubblica - al grido di "chi ha sbagliato paga", l’ad si rimangia la linea dura e assolve i dirigenti meloniani della Rai: nessuno avrebbe impedito ad Antonio Scurati di partecipare al programma di Serena Bortone su Rai3 per declamare il suo monologo sul 25 Aprile.

Ma a Palazzo Chigi - prosegue Repubblica - sono in corso delle riflessioni e starebbe prendendo corpo un’ipotesi ardita. Nominare ai vertici del servizio radiotelevisivo, in occasione del rinnovo del Cda ormai alle porte, un manager esterno, di alto profilo, in grado di far scomparire il marchio di TeleMeloni dal segnale Rai. Magari non come ad, perché mettere in discussione Rossi sarebbe complicato. Ma, almeno, come direttore generale. Una sorta di affiancamento, che sarebbe in realtà un commissariamento. E non solo il profilo, pure il nome - in base a quanto risulta a Repubblica - sarebbe stato già individuato: Riccardo Pugnalin, un passato in Fininvest, transitato poi a Sky Italia, direttore degli Affari esterni di Vodafone prima di andare a guidare le Relazioni istituzionali di Autostrade. Dopo la vittoria alle politiche, Meloni lo avrebbe voluto a capo del suo gabinetto, ma poi non se ne fece nulla. Ora però c’è un’emergenza. E Pugnalin potrebbe risolverla.