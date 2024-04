Scurati, Vigilanza Rai disinnescata: niente audizione per Corsini e Bortone

Maggioranza boccia audizione Corsini e Bortone in Vigilanza

Disinnescata la Commissione di Vigilanza Rai. Non ci sarà nessuna aduzione del direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini e della conduttrice di 'Che sarà' Serena Bortone dopo la mancata partecipazione di Antonio Scurati al programma di Rai3. Come scrive l'Ansa, la maggioranza ha votato contro la proposta avanzata da Stefano Graziano (Pd) e sostenuta da tutta l'opposizione, con la motivazione di voler attendere l'esito dell'indagine interna.

Non è passata neanche la richiesta della minoranza di ascoltare Corsini e Bortone dopo l'audizione dei vertici Rai in programma l'8 maggio. Ma le polemiche non finiscono qui. Infatti, questa mattina a Radio Anch'io su Rai Radio 1, dopo che il conduttore Giorgio Zanchini ha chiesto alla senatrice di FdI Ester Mieli se fosse ebrea, è nato un altro caso politico-mediatico.

Come riporta LaPresse nel programma si discuteva delle proteste contro Israele nelle università italiane e nei campus americani. La domanda preliminare posta dal conduttore ha provocato la reazione di Mieli, che ha replicato: "Ma lei chiede a tutti gli ospiti di che religione siano? Se cattolici o evangelici? Io non penso alcune cose perché sono di religione ebraica e il rispetto e la libertà vale per tutti e non c'entra la religione" e "il mio pensiero non è vincolato al mio essere ebrea".

Il giornalista Rai ha poi spiegato che la domanda era posta per chiarire "il punto di vista" dell'ospite e "perché immagino che la sua sensibilità rispetto alle proteste americane sia un po' più acuta", per ammettere infine in diretta che "ho sbagliato, non lo chiederò più".

Il caso è arrivato anche in commissione di Vigilanza Rai: nella seduta di questa mattina - a quanto apprende LaPresse - i deputati di FdI hanno chiesto di audire i vertici Rai su questo, oltre che il giornalista. A quel punto le opposizioni hanno chiesto di rivalutare il voto precedente con cui la commissione ha bocciato la richiesta di audizione di Corsini e Bortone.