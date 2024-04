Rai, in arrivo un altro addio pesante? Insinna si trasferisce a La7. Rumor

Flavio Insinna dato che mancano nuovi progetti in Rai starebbe valutando l'offerta di La7

Dopo Amadeus la Rai dovrà probabilmente far fronte all'addio di un altro dei suoi volti più rappresentativi. Secondo quanto riporta Il Tempo, Flavio Insinna si preparebbe a sbarcare a La7. Non ci sarebbe infatti più spazio per il presentatore a Viale Mazzini dopo che L'Eredità, da lui condotto per cinque edizioni, è passato nelle mani di Marco Liorni. Dal prossimo giugno poi Pino Insegno andrà a Reazione a catena e gli verrà affidato anche un altro programma in prima serata. Al momento Insinna farà solo parte della giuria di L'Acchiappatalenti con Milly Carlucci.

"L’Eredità è stata una gran bella storia d’amore professionale finita, ciononostante io resto in Rai perché ciò non smuove la mia passione per l’azienda che è un mio pezzo di vita", aveva detto Insinna quando aveva lasciato il programma. Già all'epoca La7 gli avrebbe proposto la conduzione di un nuovo game show in fascia preserale. L'offerta attuale sarebbe sostanzialmente la stessa. Si punterà infatti a un format già rodato per non ripartire da zero e dare un traino più forte a TG La7.