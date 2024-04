Urbano Cairo: "Amadeus sul Nove? Concorrenza più serrata. Ma La7..."

Amadeus passa al Nove che diventa sempre più competitivo sul terreno degli ascolti tv. "Mi fa piacere che la televisione generalista sia così in buona salute e questo è un fatto molto positivo”, ha spiegato Urbano Cairo, proprietario de La7, alla presentazione della partnership tra il Giro d'Italia e Eataly (diventa lo sponsor della Maglia Bianca, riservata al miglior giovane della corsa).

“La concorrenza diventa sempre più serrata. Credo sia una cosa buona”, sottolinea il presidente e ad di Rcs Mediagroup. “Il fatto che ci sia concorrenza è sempre una cosa positiva perché aguzza l’ingegno”,

Urbano Cairo sottolinea i dati di ascolti di La7. “Noi dai primi di marzo siamo al quarto posto in prime time e il Nove è molto staccato rispetto a noi”. “Sono ben contento che ci siano investimenti nel mondo della televisione, anche noi continueremo a farne. Ne abbiamo fatti moltissimi in questi 11 anni da quando io ho comprato La7”.

Urbano Cairo su Rcs: "Buoni miglioramenti di marginalità"

Fronte Rcs: “Non voglio anticipare nulla, però, certamente, stiamo facendo buoni miglioramenti di marginalità rispetto allo scorso anno in cui già crescemmo molto rispetto al 2022. Vedo buone prospettive”, ha spiegato.“Stiamo investendo moltissimo, stiamo sviluppando molto la parte online che evidentemente per noi è molto molto importante”, le parole di Urbano Cairo che non è entrato nel dettaglio. “Stanno crescendo moltissimo anche l’advertising nei social che evidentemente sono una componente molto significativa di quello che è la pubblicità online. E quindi direi che siamo contenti. Sta andando molto bene La7 che sta crescendo anche lei. Siamo in una fase direi molto positiva”.

Urbano Cairo: "Pogacar venga al Giro d'Italia? E' in forma strepitosa"

Per quanto riguarda la Corsa Rosa spiega: "Siamo onorati del fatto che Pogacar venga al Giro d'Italia. Per lui è una tappa importante della sua carriera, è in una forma strepitosa. Avendo visto il percorso, lui sa che deve essere immediatamente acceso perché la seconda tappa arriva ad Oropa in una salita importante che ricorda il nostro grande Marco Pantani e la sua straordinaria impresa di 25 anni fa". Pogacar è reduce da un'impresa alla Liegi-Bastogne-Liegi. "Lui è in grande forma - osserva Urbano Cairo - però il Giro ci ha educato a tante sorprese. Credo che sarà una corsa anche quest'anno molto molto competitiva e molto ingaggiante da subito con tanti corridori che daranno battaglia".