Ascolti tv, La7 quarta rete in prime time: marzo 2024, che numeri per Cairo

Ascolti tv, La7 quarta rete in prime time: marzo 2024, che numeri per Urbano Cairo

La7 conferma, anzi migliora gli ascolti tv in prime time di febbraio 2024. Marzo segna una crescita per la rete di Urbano Cairo che nel corso del mese raggiunge complessivamente il 5,4% di share e 1,1 milioni di telespettatori medi (+13% vs 2023), salendo al quarto posto assoluto in prime time (20.30/22.30) davanti a Rai3, Rete4 e Rai2.

Ascolti tv, La7 top-3 in prime time 7 volte a marzo 2024

La regola del... 7 premira la tv di Urbano Cairo. A marzo 2024, La7 per 7 volte sale sul podio nel prime time: terza Rete dietro a Rai1 e Canale5, ed è la tv che cresce di più negli ascolti tra le prime sette generaliste.

Ascolti tv, La7 i target di pubblico

Nella daytime (07.00/02.00) La7, tv del Gruppo Cairo Communication, si attesta al 3,8% di share (+8% vs 2023).

Risultati importanti anche sui target pregiati dove la Rete è al secondo posto in prime time sul pubblico alto-spendente con l'11,4% (+17% vs 2023) e sui laureati con il 12,9% (+19% vs 2023), dietro solo a Rai1.

Lato web il mese si chiude con un totale 41,5 milioni di visualizzazioni dei canali La7 su Youtube (+12%) mentre sui social sono 7,2 milioni i follower dei profili di La7 e dei suoi programmi (+9%) e 3 milioni le interazioni (+128%).