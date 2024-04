Rai1 post Amadeus: De Martino e 'doppio' Pino Insegno. Mentre Flavio Insinna..

Rai1 post Amadeus: De Martino e 'doppio' Pino Insegno

La prossima stagione tv ripartirà con un Amadeus in meno per la Rai. Chi al suo posto. Trovano sempre più conferma la voci che danno Stefano De Martino in rampa di lancio nell'access prime time di Rai1: per lui dovrebbe arrivare la conduzione di Affari Tuoi. "Abbiamo giovani di talento come Stefano De Martino, non abbiamo nulla da temere", ha detto Roberto Sergio al Sole 24 Ore. Anche se, stando a Giuseppe Candela su Dagospia, "l'ipotesi De Martino ai ''pacchi'' deve essere però valutata dalla società di produzione Banijay, proprietaria del format".

E poi, attenzione a Pino Insegno, pronto a ripartire. "Dal prossimo giugno sarà alla guida di Reazione a Catena. Non solo, potrebbe raddoppiare con la conduzione di una prima serata su Rai1, un programma proposto ai vertici dalla Tunnel di Antonio Azzalini (ex dirigente Rai)", spiega Dago.

Flavio Insinna traina il TgLa7 di Enrico Mentana?

Tornano poi le indiscrezioni su un Flavio Insinna in direzione La7. "Dopo il no dello scorso anno, Urbano Cairo e Andrea Salerno sarebbero tornati all'attacco offrendo al conduttore un programma in onda nel preserale, un titolo che dovrebbe trainare il TgLa7 di Enrico Mentana - si legge nella rubrica ' A lume di Candela' su Dagospia - Stando alle nostre fonti si starebbe lavorando a un format originale ideato da Stefano Santucci, un titolo che potrebbe essere realizzato da Verve Media con la collaborazione di Fremantle.

Amadeus sul Nove, Don't Forget the Lyrics di Gabriele Corsi...

L'arrivo di Amadeus porterà cambiamenti anche sul Nove. "Gabriele Corsi è un volto fondamentale di Nove e per lui prevediamo un suo spazio quotidiano in una fascia oraria pregiata oltre che programmi in prime time", ha detto l'ad Araimo al Corriere. "Il suo Don't Forget the Lyrics si sposterà nella fascia preserale", dice Dago.