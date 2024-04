Mattel Creations presenta ‘Barbie x Kartell seating collection’

Mattel ha annunciato che il marchio Barbie e l'azienda italiana di design, Kartell, si sono unite per lanciare una nuovissima collezione “Barbie x Kartell seating collection” che comprende giocattoli e prodotti per i consumatori. La collaborazione poliedrica vedrà la produzione di giocattoli in dimensioni da bambola di cinque delle sedie più iconiche di Kartell (AI, Venice, Louis Ghost, Masters, Ero/s), tutte con un tocco d’ispirazione Barbie.

La collezione limitata mette in mostra un design sofisticato e esplora il futuro delle materie plastiche attraverso materiali innovativi che tengono presente la sostenibilità, tra cui il bambù e l'imballaggio in carta riciclata al 100% FSC. La linea rappresenta inoltre la prima collezione Barbie Signature che presenta solo mobili in dimensioni da bambola.

Kim Culmone, Vice Presidente Senior e Responsabile Globale del Design delle Bambole per Mattel, ha dichiarato: "Mattel Creations è il nostro marchio ombrello per collaborazioni premium e oggetti da collezione, motivo per cui siamo onorati di far collaborare Barbie con Kartell, trasformando i mobili in arte e rendendo omaggio ad alcuni dei pezzi più iconici di Kartell. Barbie è da sempre un'icona e fonte d'ispirazione internazionale e il marchio continua a suscitare conversazioni, creatività ed espressione di sé. In questa collaborazione, Mattel e Kartell, il cui rapporto dura da oltre 15 anni, si uniscono ancora una volta in modo visivamente sorprendente, rivolgendosi alla comunità del design e dei collezionisti".