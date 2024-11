Chiara Ferragni e Fedez, l'accordo per la separazione: l'intesa (anche per i social) sui figli

Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato un accordo per la separazione, definendo tutti i dettagli dell'intesa. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, l'influencer non riceverà alcun assegno di mantenimento per i figli, sebbene inizialmente avesse richiesto una cifra attorno ai 20mila euro. Gli avvocati hanno evidenziato che la cifra non si giustifica, considerando che la Ferragni è perfettamente in grado di mantenere i figli con le proprie risorse, in linea con la sua immagine di donna indipendente, fondata sul concetto di emancipazione ( si pensi al celebre messaggio lanciato dal palco di Sanremo "Pensati libera").

Le spese scolastiche dei due figli: l'accordo Fedez-Ferragni

Fedez, rappresentato dagli avvocati Alessandro Simeone, Andrea Pietrolucci e Pompilia Rossi, ha dunque prevalso su questo punto. Come riferisce il Corriere, si farà comunque carico delle spese scolastiche di Leone e Vittoria, iscritti a una prestigiosa scuola privata di Milano, con rette annuali superiori ai 20mila euro. Sul fronte dell’affidamento, la coppia ha optato per la custodia congiunta, con i bambini che trascorreranno il loro tempo equamente tra mamma e papà.

L'accordo sull'esposizione social di Leone e Vittoria

Ed è stato trovato un accordo anche relativamente all'esposizione sui social dei due figli. Daniela Missaglia, avvocato di Chiara Ferragni, aveva già anticipato la posizione di tutela sui minori adottata dal Garante della privacy. In base all’accordo, per condividere foto o video di Leone e Vittoria, i genitori dovranno darsi reciproca autorizzazione, evitando di esporli in modo eccessivo.