Chiara Ferragni indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola

Chiara Ferragni risulta ufficialmente iscritta nel registro degli indagati a Milano anche per la vicenda delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. L'ipotesi, proprio come per il pandoro Balocco, è di truffa aggravata. E' questo quanto emerge dall'atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del dolce natalizio della casa dolciaria in provincia di Cuneo. La infuencer risponde quindi di tre episodi con legali rappresentanti delle società produttrici, come riferisce Ansa.

Il terremoto giudiziario che ha colpito Chiara Ferragni

Il terremoto giudiziario che ha scosso profondamente l'impero dell'influencer è iniziato il 9 gennaio, quando si apprese dell'indagine di Chiara Ferragni per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco. Mossa della Procura milanese che seguiva l'annuncio di una sanzione da parte dell'Agcom. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile". Così aveva commentato Chiara Ferragni. "Sono, invece, profondamente turbata – prosegue – per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero".

Ora i nuovi sviluppi, con i riflettori delle Procure che si sono accesi anche su altre operazioni simili a quella del pandoro, ovvero quella delle uova pasquali e quella della bambola Trudi.