Climber scala il Duomo di Milano per farsi un selfie sulla Madonnina

Un polacco classe 1988 nella serata di lunedì 30 maggio si è arrampicato sul Duomo di Milano, passando dal lato dell'Arcivescovado favorito dalla presenza di un cantiere. Ha scalato le guglie per scattare un selfie panoramico e girare un breve video. Qualche passante, notandolo ha chiamato la polizia, con gli agenti che hanno individuato l'uomo impegnato a scalare l'impalcatura per raggiungere la Madonnina. Quindi il giovane è sceso, per essere fermato. assieme a lui, in piazza, un 32enne irlandese che, come racconta Il Giornale, ha spiegato agli agenti che si trattava solo di una "azione dimostrativa" di urban climbing. Lo scalatore è stato fotosegnalato in questura e denunciato per procurato allarme alle autorità

