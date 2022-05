Colf ruba gioielli per 250mila euro: fermata a Milano Malpensa

E' stata fermata all'aeroporto di Milano Malpensa la colf brasiliana che all'ultimo giorno di lavoro presso una famiglia di Trento aveva arraffato tutti i gioielli e i beni di valore in casa per cercare di fuggire nella notte. Un furto da ben 250mila euro di cui la padrona di casa si è accorta al mattino. Intervenuti i carabinieri, i sospetti sono finiti ben presto sulla colf, contattata tramite messaggi al telefono. La donna ha respinto le accuse dicendo che si sarebbe fatta trovare in casa alle 14. Solo un modo per prendere tempo. I militari non hanno abboccato ed hanno esteso le ricerche a livello nazionale. Gli agenti della Polaria dell'aeroporto di Milano Malpensa, grazie alla tempestiva segnalazione, hanno individuato la colf che stava per imbarcarsi per il Brasile. Tra le valigie anche i gioielli rubati. E' stata denunciata per furto aggravato.

Leggi anche: