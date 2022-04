Como: affitta Villa Olmo per un mese. Il costo? 1,3 milioni di euro

Villa Olmo, magnate inglese la affitta per un mese

Grande attesa per il matrimonio lussiosissimo che si terrà in estate a Villa Olmo. Secondo quanto riporta QuiComo.it, agli uffici del Comune è arrivata la richiesta da parte di un magnate inglese - sulla cui identità vige per ore il più assoluto riserbo - per affittare l'intera dimora per un mese, dal 15 giugno al 15 luglio. Il costo si aggirerebbe attorno a 1,3 milioni di euro. Tra gli allestimenti previsti, anche una grande piattaforma galleggiante lunga 24 metri e larga due e mezzo da posizionare nella darsena davanti al parco della villa.

