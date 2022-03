Contrabbando: sequestrati 100 kg di sigarette e tabacco a Milano

Sigarette e tabacco di contrabbando dentro a carrello della spesa

Un quintale di sigarette e tabacco di contrabbando e' stato sequestrato dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, che hanno arrestato una persona e ne hanno denunciato un'altra. L'operazione e' scaturita da un controllo in alcuni mercati cittadini e da un'ispezione in una ditta individuale che vendeva melassa di tabacco per narghile'. Fra i banchi di uno dei mercati i finanzieri hanno notato un cittadino straniero, che si muoveva in modo sospetto e che e' stato sottoposto a un controllo: dentro un carrello della spesa trasportava due chili di sigarette di contrabbando. Dagli accertamenti successivi e' emerso che l'uomo aveva diversi alias e numerosi precedenti di polizia per fatti analoghi. La perquisizioni nella sua abitazione ha consentito di sequestrare cinque scatole di cartone con sigarette di contrabbando per quasi 50 chili.

Dopo l'arresto, l'autorita' giudiziaria l'aveva condannato, con pena sospesa, e gli aveva imposto l'obbligo di firma. Ma qualche giorno piu' tardi l'uomo era stato di nuovo notato, da un altro equipaggio della Guardia di finanza di Milano, mentre vendeva sigarette di contrabbando che gli sono state, ancora una volta, sequestrate. A casa di un altro straniero, peraltro evasore totale e che e' stato denunciato, durante un'altra perquisizione, i militari hanno trovato oltre 36 chili di melassa di tabacco da narghile', importata tramite canali paralleli a quello ufficiale. Durante due diverse attivita', infine, i finanzieri di Melegnano hanno scoperto, nascosti in pacchi in giacenza e in attesa di essere smistati, quasi 10 chili di sigarette di contrabbando.

