Convegno Pro Vita interrotto, il Pd boccia la mozione di condanna delle violenze

Bocciata con il voto determinante del PD la mozione presentata in Municipio 3 dal Consigliere leghista Piero Migliarese per condannare le violenze avvenute a fine novembre alla Statale in Città Studi, quando un gruppo di studenti aveva interrotto lo svolgimento del convegno "Accogliere la Vita. Storie di libere scelte" dove sarebbe dovuta intervenire la Direttrice del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli.

La mozione, discussa venerdì 21 febbraio, chiedeva la condanna delle violenze, già rimarcata dalla Rettrice dell'Università, e il supporto ai CAV "perché l'aborto non sia una scelta obbligata in caso di difficoltà principalmente economiche".

I voti favorevoli di tutta l'opposizione, nonché della Lista Sala e di Azione, non sono bastati.

Migliarese: "Le istituzioni dovrebbero stigmatizzare ogni atto di violenza"

"La posizione del Partito Democratico, inclusi gli esponenti di area cattolica, è stata purtroppo ideologica, come se l'aiuto alla vita fosse un tema di parte" commenta il consigliere Piero Migliarese. "Le istituzioni dovrebbero stigmatizzare senza ambiguità ogni atto di violenza, e farsi carico con misure concrete delle situazioni di fragilità e difficoltà di molte donne lasciate sole ad affrontare una gravidanza. Per fortuna ci sono i CAV, sostenuti da volontari e benefattori".

