Corona indagato per presunto ricatto legato a video intimo

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. L'ex 're dei paparazzi' e' indagato dalla procura di Milano per tentata estorsione e tentata truffa ai danni di una donna che lo ha denunciato per il presunto ricatto legato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme. Da quanto appreso l'anno scorso la donna si era rivolta a Corona per dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Stando alla versione della vittima, tra i due ci sarebbe stato un diverbio sull'attivita' di sponsorizzazione del libro che ha portato all'apertura di un causa civile. Ed e' in questa occasione che Corona avrebbe tirato fuori il loro rapporto personale, compreso il video che proverebbe la relazione sentimentale.

"Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro - ha detto Ivano Chiesa, legale di Corona - non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni. Aspetto che venga convocato dalla Procura, cosi' magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall'esito scontato. Nove volte su dieci quando ci sono diatribe civili ci sono anche denunce penali e questa e' una bufala".

