Coronavirus: 277 nuovi casi in provincia di Milano, 105 in città

In Lombardia al 23 aprile si registrano in totale 70.165 casi di persone positive al Covid 19, in crescita di 1.073 casi rispetto a ieri. In terapia ci sono 790 pazienti (-27 da ieri), i decessi sono in tutto 12.940 (+200), i ricoverati non in terapia intensiva 9.192 (-500), i dimessi sono 44.220 (+1400). I tamponi effettuati sono 302.715 (+12.016). I dati provinciali: CO 2.764 (+83), VA 2.340 (+38), MB 4.371 (+64), MI 17.277 (+277) di cui a Milano città 7.221 (105), LO 2.833 (+46), PV 3.874 (+76), SO 1.056 (+44), LC 2.132 (+23), BG 10.946 (+98), BS 12.308 (+130), MN 3.022 (+45), CR 5.807 (+101).