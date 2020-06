Milano

Giovedì, 4 giugno 2020 - 15:18:00 Coronavirus: a Milano decessi doppi ad aprile rispetto a 2019 La mortalità si mantiene alta in Lombardia e in particolare in provincia di Pavia, Monza Brianza e Milano

(fonte Lapresse) Coronavirus: a Milano decessi doppi ad aprile rispetto a 2019 Se nel resto d'Italia la mortalita' ad aprile si riduce, in concomitanza con il ridursi dell'epidemia, l'eccesso di mortalita' si mantiene invece ancora alto, su livelli simili a quelli di marzo, nelle province di Pavia (135% di decessi in piu' rispetto alla media 2015-2019), mentre Monza e Brianza (101%) e Milano (98%) raddoppiano. E' quanto emerge dal secondo rapporto Istat-Iss sull'impatto dell'epidemia di Covid-19 sulla mortalita'.