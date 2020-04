Coronavirus: a Milano il campo 87 accoglie i morti che nessuno reclama

Sessantuno croci bianche con un nome, una data di nascita e una data di morte. Sessantuno vittime del Covid, i cui corpi nessuno ha reclamato. E' il campo 87 del Cimitero Maggiore di Milano, dove il Comune ha deciso di seppellire coloro che il virus ha falcidiato in solitudine. Persone che hanno familiari lontani o che si sono volutamente allontanati dai loro parenti, altre persone i cui unici rapporti sono con qualcuno che e' tuttora ricoverato a causa dell'epidemia. "Non fosse comuni", come quelle che si sono viste a New York o in Brasile, ma una "degna sepoltura per tutti. E' molto importante che ci sia un segnale perche' in questa enorme tragedia, queste persone non avevano nessuno che poteva occuparsi di loro, quindi il Comune ha garantito uno spazio e una sepoltura con grande dignita'", ha detto l'assessore ai Servizi Civici e Trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco questa mattina, visitando il campo.

"Ogni persona ha un cippo e ogni salma viene sepolta singolarmente", ha sottolineato l'assessore. Nella speranza che "tutto questo finisca presto", il Comune ha comunque previsto di "arrivare addirittura fino a 600 inumazioni. Abbiamo spazio per i prossimi giorni e settimane", ha constatato Cocco. L'iniziativa e' stata presa all'inizio dell'epidemia "quando abbiamo visto che i numeri crescevano". E che i tempi a causa del virus erano accelerati, tanto che il sindaco Giuseppe Sala ha dovuto ridurre da 30 a 5 i giorni massimi che possono intercorrere tra la morte e l'inumazione, per ridurre il pericolo di contagio. "Se poi le famiglie desiderassero avere notizie o si facessero vive c'e' l'ufficio che potra' dare indicazioni", e' l'appello dell'assessore. Anche se "chi e' sepolto qui deve rimanere per due anni per ragioni sanitarie, poi, a seconda dei desideri della famiglia, le salme potranno essere o cremate". Il campo, dove tuttora si scava per trovare fare posto alle bare che arrivano "verra' poi finito ad erba e rimarra' dedicato a queste persone". I caduti milanesi della pandemia.