Coronavirus: cosa sta succedendo nelle RSA? La drammatica testimonianza

La situazione nelle residenze per anziani sta diventanto sempre più problematica. A denunciarlo con un video che spiega cosa sta succedendo è Silvia Roggiani, segretaria del PD Milano, e lo fa dalla sua pagina Facebook chiedendo l'intervento della Regione. "Le residenze sanitarie per anziani e disabili - scrive Silvia Roggiani - sono sotto assedio. Regione Lombardia ha puntato tutto sugli Ospedali e si è fatto troppo poco per tutelare queste realtà. Oggi gli operatori sono allo stremo, spesso lavorano senza protezioni, e chiedono che vengano fatti tamponi a loro e agli ospiti, persone anziane e fragili, per questo esposte fortemente al contagio.La situazione è drammatica: in questo video la testimonianza di Lorenzo Radice, uno dei tanti lavoratori delle residenze per anziani e disabili lombarde. Regione Lombardia non lasci sole queste persone!"

Questo il video postato dalla segretaria del PD: