Coronavirus, E-Vai: auto gratuite a Comuni ed enti

Prosegue anche nel mese di maggio l'iniziativa di E-Vai, la società di car sharing elettrico del Gruppo FNM che, da inizio aprile, ha deciso di offrire gratuitamente le proprie auto ai Comuni o agli enti impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e garantire i servizi essenziali e di prima necessità.

In base alle richieste pervenute lungo tutto il mese di aprile, E-Vai ha messo a disposizione 30 mezzi, che sono stati assegnati ad associazioni e professionisti: medici, infermieri, Protezione Civile, Croce Rossa, volontari che si occupano della distribuzione di farmaci o cibo.

Alcuni veicoli sono rientrati o stanno rientrando, in vista di una ripresa del servizio ordinario. Al momento, le auto a disposizione di Comuni ed enti sul territorio per la gestione dell'emergenza sono ancora 28: con ogni singolo destinatario dell’iniziativa è stata concordata una data di rientro durante tutto il mese di maggio, coerente sia con la ripresa del normale servizio di E-Vai sia con le necessità legate alle gestione dell'emergenza per le prossime settimane.

Quelle consegnate sono auto elettriche, che hanno una autonomia di circa 300 km. Compresa nell’offerta anche la ricarica gratuita presso tutte le infrastrutture convenzionate con E-Vai. Tutti i mezzi sono stati sanificati prima della consegna (con la relativa certificazione a bordo).