Coronavirus e impresa, una chat WhatsApp per tenersi in contatto

Tempi di Covid-19, tempi di chat. Mantenersi in contatto, questo l’obiettivo primario. E, poi, aiutare a comprendere e affrontare i cambiamenti. O, se più vi piace, mettere nero su bianco le ricette per trasformare la crisi in opportunità. Accade in ‘Resistenza&Resilienza’, chat di whatsApp dedicata al confronto delle idee, alla riflessione per non piegarsi e andare oltre. Community di imprenditori, professionisti e comunicatori uniti dalla volontà di fronteggiare con maggiore efficacia gli sviluppi anche più negativi restando attivi e partecipativi nel perseguire l’obiettivo di riavviare l’economia appena sarà possibile e, quindi, riprendere il lavoro nelle modalità più tradizionali, pur sapendo che il mondo non sarà più lo stesso. Occasione anche per fornire un’informazione verificata, corretta, utile e positiva al lavoro dell’impresa.

Chat che sta superando quota duecento partecipanti, tra i quali 35 imprenditori, 20 dirigenti d’azienda, 18 manager, 16 comunicatori d’impresa, 14 dirigenti pubblici, 13 avvocati, 9 giornalisti, 8 rappresentanti istituzionali e, ancora, un mondo fatto da ambasciatori, banchieri e medici. Con una ripartizione geografica presente in tutte (o quasi) le Regioni italiane ma anche una consistente pattuglia dall’estero. Niente male, davvero come impegno. Che ogni martedì e venerdì (alle 18) si concretizza nel talk ‘Resistente&Resiliente’, appuntamento con figure chiave della politica e imprenditoria lombarda e italiana: primo ospite l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, e secondo Piero Bassetti, classe 1928.

“Bassetti è uno di quegli italiani che ci fanno e sentire fieri di esserlo”, annota Andrea Vento, ceo di Vento&Associati, fondatore della chat: “Tutti i partecipanti di questa chat vanno di corsa e vanno oltre i confini del nostro Paese pur restando fortemente ispirati alla cultura e tradizione italiana. Una comunità forte, composta da soggetti in grado di guardare al futuro senza paura del presente”.

Per partecipare alla chat è sufficiente scrivere a sostenibilita@ventoeassociati.it