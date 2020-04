Coronavirus, in Lombardia +1041 casi, decessi +243. Crescono Milano e Brescia

In Lombardia al 17 aprile si registrano in tutto 64.135 casi positivi al coronavirus (+1041 rispetto a ieri), in terapia intensiva ci sono 971 pazienti (-61), i decessi totali sono 11851 (+243), i ricoverati non in terapia intensiva sono 10.627 (-729), i dimessi salgono a 40.713 (+1615). Quando ai dati delle singole province: CO 2.285 (+52), VA 2021 (+68), MB 3975 (+43), MI 15277 (+325) di cui a Milano città 6326 (+166), LO 2678 (+52), PV 3448 (+58), SO 866 (+2), LC 2005 (+19), BG 10.590 (+72), BS 11567 (+212), MN 2748 (+57), CR 2748 (+40). I tamponi effettuati raggiungono quota 243513 (+10839 da ieri).