Coronavirus in Lombardia: 111 nuovi contagi, tre decessi

I casi di contagio da coronavirus in Lombardia sono pari oggi a 111, in lieve aumento rispetto ai 98 di ieri, mentre i decessi scendono da 6 a 3. In totale i decessi ora ammontano a 16.700. Tra i positivi 76 sono risultati tali in seguito ai test sierologici, mentre 23 sono classificati come 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono pari a 5855.

Sono oggi 12 i nuovi casi di coronavirus nel Milanese, di cui 9 a Milano citta'. Ieri i casi erano stati 16, di cui nel capoluogo lombardo. A superare i casi nella provincia di Milano, sono quelli del Mantovano, dove sono emersi nuovi focolai e dove oggi i nuovi positivi sono 22 (ieri erano 17). Nessun nuovo contagio nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Per quanto riguarda le altre province lombarde il trend del contagio e' linea con gli ultimi giorni: i casi sono 17 a Bergamo (ieri 33), 10 a Brescia (ieri 6), 5 Como (ieri 5), 23 Cremona (ieri 5), 5 a Lecco (ieri 1), 2 a Monza Brianza (ieri 5) e 2 a Varese (ieri 3).