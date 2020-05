Coronavirus in Lombardia: 115 decessi, 299 nuovi casi

La Lombardia conta oggi 115 nuovi decessi per coronavirus, che portano il totale a 15.411. Il dato si confronta con i 111 di ieri. In calo invece i nuovi casi di positivita', scesi a 299 dai 522 di ieri, pari in totale a 84.119. Sono stati effettuati 12.162 tamponi. I guariti sono 33.817 (+3.808), -21 le presenze in terapia intensiva, -113 i ricoveri non in terapia intensiva. A Milano 66 positivi in più rispetto a ieri di cui 30 nel capoluogo.