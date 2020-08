Coronavirus: in Lombardia 118 nuovi positivi e 5 morti in 24 ore

Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+208) e in provincia di Lodi e Sondrio non si registrano nuovi casi. Relativamente al numero dei nuovi 'positivi' di oggi, tra i 22 rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto. I dati di oggi: i tamponi effettuati: 8.979, totale complessivo: 1.344.362; i nuovi casi positivi: 118 (di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici); i guariti/dimessi totale complessivo: 74.080 (+208) di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi; in terapia intensiva: 11 (=); i ricoverati non in terapia intensiva: 168 (+4); -i decessi: totale complessivo 16.829 (+5). I nuovi casi per provincia: Milano: 16, di cui 7 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 12; Como: 5; Cremona: 6; Lecco: 7; Lodi: 0; Mantova: 22; Monza e Brianza: 1; Pavia: 5; Sondrio: 0; Varese: 4.