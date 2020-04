Coronavirus in Lombardia: 126 decessi, ma oltre mille dimessi

Coronavirus in Lombardia, i dati aggiornati al 28 aprile: i casi positivi sono 869 in più, per un totale di 74.384. Una crescita rispetto a ieri proporzionale al maggior numero di tamponi effettuati. I decessi sono stati 126. Ieri erano stati 124, l'altroieri 56. Il totale di morti in Lombardia sale a 13.575. Si liberano altri 25 posti in terapia intensiva, che interessa oggi 655 pazienti. Ed altri 245 posti si sono liberati nei reparti non di terapia intensiva: oggi sono 7.280. Più di mille i dimessi in totale.