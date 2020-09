Coronavirus, in Lombardia 218 nuovi positivi e 3 decessi

Regione Lombardia ha comunicato i dati di oggi, 9 settembre, relativamente all'emergenza Coronavirus: tamponi effettuati 21.368, totale complessivo 1.758.279; nuovi casi positivi 218 (di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico); guariti/dimessi totale complessivo 77.088 (+112), di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti; in terapia intensiva: 27 (=); ricoverati non in terapia intensiva: 252(+4); decessi, totale complessivo: 16.891 (+3). I nuovi casi per provincia: Milano 88, di cui 50 a Milano città; Bergamo 12; Brescia 24; Como 2; Cremona 7; Lecco 3; Lodi 5; Mantova 13; Monza e Brianza 14; Pavia 16; Sondrio 3; Varese 24. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%.