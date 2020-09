Coronavirus, in Lombardia 245 nuovi positivi. Nel Milanese +91, in città +51

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+116), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.391) con 245 casi positivi per una percentuale pari all'1,4%. "Più della metà degli insegnanti e operatori scolastici (113.041 su 206.687) ha prenotato il test sierologico e 95.324 lo hanno già effettuato grazie ad una organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre ATS e ASST" ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare commentando i dati odierni.

"Le analisi - ha spiegato - hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente. I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening". "Il 59 per cento delle prenotazioni - ha proseguito - è avvenuto attraverso l'APP 'Salutile' e al portale web dedicato".

Questi i dati di oggi, 10 settembre, comunicati da Regione Lombardia in merito all'emergenza coronavirus: tamponi effettuati 17.391, totale complessivo 1.775.670; i nuovi casi positivi 245 (di cui 43 'debolmente positivi' e 14 a seguito di test sierologico); guariti/dimessi totale complessivo 77.204 (+116), di cui 1.335 dimessi e 75.869 guariti; in terapia intensiva 30 (+3); i ricoverati non in terapia intensiva: 256 (+4); decessi, totale complessivo: 16.892 (+1). I nuovi casi per provincia: Milano: 91, di cui 51 a Milano città; Bergamo: 11; Brescia: 17; Como: 7; Cremona: 7; Lecco: 6; Lodi: 4; Mantova: 6; Monza e Brianza: 22; Pavia: 14;Sondrio: 4; Varese: 26.