Coronavirus in Lombardia: 47 morti in 24 ore, superati i 14mila decessi

Sembra esserci una piccola battuta d'arresto nel calo dei ricoveri in Lombardia. Il numero continua a scendere, oggi -18 in terapia intensiva e -99 complessivi ma meno di ieri quando erano stati -42 e -206. In netto calo invece il numero delle vittime: oggi 47 contro le 88 del giorno precedente. Al numero complessivo bisogna pero' aggiungerne 282 per l'aggiornamento relativo all'intero mese di aprile arrivato da diversi comuni.

Continua la discesa dei nuovi casi di positivi in Lombardia e nella citta' di Milano. Nella regione i nuovi contagiati sono risultati oggi 533 contro i 737 di ieri con una sostanziale stabilita' del numero di tamponi effettuati (13.058 contro 13.701). Nella provincia di Milano i nuovi casi sono stati invece 249 e nel capoluogo 115 contro rispettivamente 364 e 177 di ieri. In calo anche il numero dei dimessi dagli ospedali: 320 contro gli 869 di ieri.

Con i 47 di oggi a cui vanno ad aggiungersene altri 282 nell'intero mese di aprile, rimasti fuori dalle statistiche per la mancata comunicazione di alcuni comuni, la Lombardia supera oggi la triste soglia delle 14mila vittime esattamente 14.189. Il numero dei positivi ha passato invece quota 77mila (77.002) con 403mila tamponi effettuati. Sempre per quanto riguarda i numeri complessivi, in terapia intensiva rimangono 545 persone mentre i ricoverati nei reparti covid sono 6.529. Alto il numero dei dimessi che e' arrivato oggi a 52.356.