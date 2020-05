Coronavirus: in Lombardia +500 positivi, +95 decessi. Nel Milanese +144 casi

In Lombardia al 5 maggio si registrano in tutto 78.605 casi positivi al coronavirus (+500 rispetto a ieri), i decessi salgono a 14.389 (+95), in terapia intensiva ci sono 509 pazienti (-23), i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.201 (-213), i guariti sono 4.269. I tamponi effettuati raggiungono quota 425.290 (+6.455). Questi i dati a livello provinciale: MI 20.398 (+144) di cui 8.589 a Milano città (+50), BG 11.550 (+12), BS 13.168 (+46), CO 3.364 (+32), CR 6.130 (+21), LC 2.371 (+11), LO 3.114 (+52), MN 3.215 (+14), MB 4.881 (+31), PV 4.551 (+29). PV 4.551 (+29), SO 1.223 (+13), VA 2.891 (+53).