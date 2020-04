Coronavirus, in Lombardia calano ricoveri. Ma preoccupa Milano. I dati

I dati della diffusione del coronavirus in Lombardia sono positivi, fatta eccezione per il dato di Milano. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso del quotidiano punto stampa da Palazzo Lombardia.



I positivi sono cresciuti di 1337 unita' rispetto a ieri raggiungendo quota 50455 mentre i ricoverati sono saliti a 12009 (+7) mentre sono arrivati a 14798 (+1000) coloro che sono positivi, ma non devono andare in ospedale. Anche il dato dei ricoveri nelle terapie intensive prosegue in discesa: mentre ieri e' sceso di 55 persone, oggi e' sceso di altri 9 arrivando a 1317.



Crescono i dimessi (28224) e purtroppo crescono i decessi arrivati a 8905 + 249 . una crescita che e' diminuita rispetto a ieri "indubbiamente un elemento che terremo monitorato", ha concluso Gallera.

LOMBARDIA, IN ARRIVO TRE MILIONI DI MASCHERINE

"L'ordinanza di ieri impone ai cittadini di indossare sempre quando escono di casa una mascherina o qualunque indumento copra bocca e naso. Da oggi la Protezione Civile Regionale iniziera' la distribuzione ai cittadini di una prima parte di mascherine per poter meglio rispettare l'ordinanza". Lo ha detto, nel consueto appuntamento pomeridiano in diretta su Facebook per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, ha infatti sottolineato come da domani saranno distribuiti, grazie ai volontari della Protezione Civile, "3,3 milioni di mascherine". La distribuzione in questa prima fase avverra' gratuitamente per coloro che persone che hanno difficolta' a trovare le mascherine o le persone fragili. "Circa 300 mila mascherine saranno distribuite da domani grazie a collaborazione con FederFarma - ha aggiunto Foroni - per averle all'interno della rete delle farmacie. Dei 3 milioni di pezzi restanti, 440 mila sono gia' state distribuite ai territori tra mercoledi' e giovedi', mentre gli altri 2,5 milioni sono gia' nei singoli capoluoghi di provincia" ha spiegato Foroni, che ha ricordato come "la distribuzione coinvolgera' i sindaci dei territori e gli esercizi commerciali: a seconda dei territori, sara' possibile torvarle negli alimentari, nei tabaccai, nei supermercati, negli uffici postali e nelle banche".

Coronavirus: Borrelli, mascherine importanti, evitano contagio



"Sono stato nuovamente frainteso. Non indosso la mascherina perche' posso mantenere le distanze di sicurezza negli ambienti in cui lavoro. L'uso della mascherina e' importantissimo e l'ordinanza della Regione Lombardia va rispettata. E' importante dove non si riesce a rispettare la distanza. Le mascherine sono importanti perche' evitano la diffusione del contagio". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18.