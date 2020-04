Coronavirus, in Lombardia continua calo dei ricoveri, oltre 12mila tamponi



Prosegue, anche se lentamente, la discesa dei casi di coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi infatti si registrano 713 nuovi positivi (ieri +1091) e 163 morti contro i 166 del giorno precedente. Giu' anche i ricoveri, sia in terapia intensiva (-32) che nei reparti di Covid (-302).



Per quanto riguarda i ricoveri, ieri nelle terapie intensive il numero si era ridotto di 34, oggi di 32 e restano nei reparti 724 persone. I pazienti non in terapia intensiva sono invece 8.469 (oggi -302, ieri -401). I dimessi sono stati 790 per un totale di 46.172. Il numero delle vittime arriva complessivamente a 13.269. Nel capoluogo Milano i nuovi casi sono stati 219 nella provincia e 80 in citta'. Ieri erano stati rispettivamente +412 e +246. In crescita il numero dei tamponi effettuati: 12.642 contro gli 11.583 di ieri.

Coronavirus: a Milano e provincia rallenta crescita del contagio



Migliorano i dati del contagio al coronavirus nella provincia di Milano e nel capoluogo lombardo. Nelle ultime 24 ore - secondo quanto riferisce Regione Lombardia - sono 219 i nuovi casi, di cui 80 a Milano, portando il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza a 17.908, di cui 7.547 in citta'. Ieri era stato registrato un aumento di 412 casi in provincia, di cui 246 positivi a Milano

Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in Lombardia e il dato di soli 713 nuovi casi positivi è ancora più incoraggiante perche' ottenuto con 12.642 tamponi. Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.