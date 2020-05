Coronavirus in Lombardia, in calo i decessi, 614 nuovi positivi

Coronavirus in Lombardia, ecco i dati diffusi da Regione con l'andamento nelle ultime 24 ore. I casi positivi sono 82.904 (+614 rispetto a ieri), a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio. Si registrano 62 nuovi decessi (il totale raggiunge quota 15.116). Diciannove ricoverati in meno in terapia intensiva, sono ora solo 322. Mentre i ricoverati in terapia intensiva sono in totale 5.222, 175 in meno rispetto a ieri. Cresce significativamente il numero di tamponi effettuati, che supera quota mezzo milione: 20.602 nelle ultime 24 ore, per un totale di 513.244 (erano stati poco più di 7mila ieri e l'altroieri).