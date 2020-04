Coronavirus in Lombardia, positivi e decessi tornano a crescere

Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 21 aprile registra 960 casi positivi in più rispetto a ieri (il totale è salito a 67.931), dato in crescita rispetto a ieri (+735) e l'altroieri (+855). Aumentano sensibilmente anche i decessi: oggi 203, contro i 164 registrati sia ieri che l'altro ieri. Le vittime in totale in Lombardia sono 12.579. Notizie migliori giungono da terapia intensiva, con 50 ricoverati in meno. Oggi sono 851. Il calo ieri e l'altroieri era stato rispettivamente di 21 e 25 unità. Diminuiscono significativamente anche i ricoveri non in terapia intensiva, ora sotto quota 10mila: -333 in 24 ore. E i guariti sono stati 545.

A Milano rilevati 408 positivi in più per un totale di 16.520 casi. Anche in questo caso l'incremento delle rilevazioni rispetto a ieri e l'altro ieri è significativo.