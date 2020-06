Coronavirus: Lombardia, 210 nuovi casi e 33 decessi. Bene Milano +13 positivi

I dati raccolti dalla regione confermano il calo dei contagi mentre i tamponi effettuati sono stati complessivamente 12.427 per un totale complessivo di 753.874. Cosi' attualmente positivi sono 20.996 (-813) con un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia di 88.968. Oggi i nuovi casi positivi sono stati 210 (1,7% rapporto con i tamponi giornalieri), i guariti/dimessi 990 per un totale complessivo di 51.860. In terapia intensiva sono ricoverate 170 persone (-2) mentre non in terapia intensiva sono 3.131 (-176). I decessi in 24 ore sono stati 33 su un totale di 16.112. I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: a Milano sono stati 23.076 (+32) di cui a Milano citta' 9.788 (+13). A Bergamo 13.366 (+43), Brescia 14.768 (+44), Como 3.853 (+13), Cremona 6.459 (+11), Lecco 2.743 (+7), Lodi 3.474 (+6), Sondrio 1.463 (+3) e Varese 3.619 (+25).