Coronavirus, Lombardia: 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati

Sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%; significativo l'incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a ieri, sono 1.211 in più. Questi i dati di oggi: tamponi effettuati: 21.324, totale complessivo: 2.737.039. Nuovi casi positivi: 3.570 (di cui 124 'debolmente positivi' e 22 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 90.356 (+1.211), di cui 2.930 dimessi e 87.426 guariti. In terapia intensiva: 242 (+11). Ricoverati non in terapia intensiva: 2.459 (+133). Decessi, totale complessivo: 17.252 (+17). Nuovi casi per provincia: Milano: 2.023, di cui 960 a Milano città; Bergamo: 113; Brescia: 177; Como: 141; Cremona: 50; Lecco: 114; Lodi: 58; Mantova: 22; Monza e Brianza: 439; Pavia: 109; Sondrio: 35; Varese: 105.