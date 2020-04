Coronavirus, Lombardia supera i 10 mila morti. In un giorno altri 300 decessi

In totale in Lombardia i casi di persone positive al coronavirus oggi salgono a 54.802 (+1388 rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono 1236 persone (-21), i decessi sono in tutto 10.022 (+300), i ricoverati non in terapia intensiva aumentano di 77 unità. I dimessi sono 31.748 (+1032 rispetto a ieri). I dati provinciali: CO 1605 (+63), VA 1491 (+91), MI 12.479 (+440) di cui a Milano città 4979 (+155), LO 2376 (+29), PV 2889 (+66), SO 654 (+18), LC 1805 (+50), BG 10.043 (+112), BS 10.122 (+213), MN 2.277 (+61), CR 4489 (+67). I tamponi effettuati sono in tutto 176.953 (+9396).