Coronavirus, nuovi positivi +402 su quasi 20 mila tamponi, decessi +21

Questi i dati di oggi, venerdi' 5 giugno, in Lombardia. I tamponi effettuati 19.389 (totale complessivo: 800.276). Attualmente positivi 19.853 (-471), totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 89.928. I nuovi casi positivi: 402 (2,1% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi: 752 (totale complessivo: 53.853). In terapia intensiva: 120 (-5). I ricoverati non in terapia intensiva: 2.960 (+6). I decessi: 21 (totale complessivo: 16.222). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.306 (+99) di cui 9.890 (+52) a Milano citta'; Bergamo 13.539 (+73); Brescia 14.970 (+89); Como 3.912 (+18); Cremona 6.482 (+11);Lecco 2.765 (+4); Lodi 3.495 (+10); Mantova 3.382 (+13); Monza e Brianza 5.567 (+8);Pavia 5.393 (+22); Sondrio 1.481 (+10); Varese 3.671 (+28).