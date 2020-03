Coronavirus, possibile zona rossa per la Bergamasca

Coronavirus, Gallera: "Abbiamo recuperato oltre cento letti in terapia intensiva"

"Negli ultimi due giorni abbiamo recuperato 103 posti in piu' in terapia intensiva, dai 724 previsti al 19 febbraio (724 piu' gli ospedali 'monospecialistici' si arriva a 900) oggi siamo a 827 posti di terapia intensiva: 69 nuovi posti nelle strutture pubbliche e 34 nelle strutture private". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus.

Coronavirus, possibile zona rossa nella Bergamasca

"Sul tema dell'area di Alzano Lombardo e Nembro, abbiamo inviato i dati all'Istituto Superiore di Sanita'. E' evidente che ci sia un forte incremento di casi nell'area e abbiamo chiesto loro una valutazione e chiediamo loro di suggerire al governo e a noi la migliore strategia. E' un dato di fatto che negli ultimi giorni che ci sia stata un'impennata di casi nell'area di Bergamo che e' piu' alta di quella di tutta la regione, anche dei focolai del lodigiano. Se ci dicono che l'unico modo e' una zona rossa, allora ne prendiamo atto". A Bergamo, infatti, tra l'altro ieri e ieri si sono registrati 129 nuovi casi, contro i 98 di Lodi.

"Il Ministero ci ha comunicato che consentira' di assumere" gli infermieri neolaureati "prima dell'iscrizione all'albo", ha detto Gallera. "Questo - ha aggiunto - ci permettera' di assumere 350 infermiere di immettere a meta' marzo". Il ministro della Difesa Guerini ha assicurato alla regione Lombardia che "dai prossimi giorni saranno disponibili 14 medici e 20 infermieri della sanita' militare, nell'arco di 10 giorni saliranno a 20 medici e 20 infermieri. Un contributo particolarmente apprezzato", ha aggiunto Gallera.

Da domani operatori privati negli ospedali pubblici

"Domani porteremo in giunta un accordo per consentire ai privati di lavorare nel pubblico: noi non riconosceremo nulla per l'attivita' che verra' svolta nei presidi ospedalieri, ma sottoscriviamo un protocollo che consente a una persona assunta in un ospedale privato di lavorare in un ospedale pubblico". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa giornaliera per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Fontana: "Domani proposte al Governo per sostenere l'impresa"

"Abbiamo studiato le proposte da presentare domani al governo per le misure finanziarie per sostenere i nostri lavoratori e imprenditori. Proposte che traggono origine dagli incontri tenuti con gli stakeholders e dal tavolo per lo sviluppo". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in videocollegamento con la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.