Coronavirus: Sala, Fontana schiacciato da Salvini. No, a fretta di riaprire

Con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana "ci parliamo, bisticciamo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla trasmissione Piazzapulita, di Corrado Formigli, che andra' in onda questa sera su La7. "La differenza tra noi - ha aggiunto -, e' che oggettivamente io sono piu' libero, sono un sindaco indipendente, che fa riferimento a uno schieramento di centro sinistra, rispetto al quale mi comporto con lealta' e ragiono con la mia testa. A volte immagino che il presidente Fontana sia schiacciato da Salvini dall'alto e anche dai suoi assessori di pura fede politica leghista. Quindi lo vedo piu' in difficolta' da questo punto di vista. Mi dispiace". Quanto ai test, Sala ha spiegato che "a oggi non ce ne sono ancora di "autorizzati". "Di fatto in Regione Lombardia a oggi i test non si fanno."La trovo una cosa gravissima". E, conclude il sindaco "non riesco a capire come mai ancora non si parta con i test". E sempre sui sempre sui test il sindaco sottolinea il fatto che i test sierologici non siano partiti da Milano: "La trovo una cosa gravissima anche perché quando di dice che probabilmente a Milano i contagiati, e c'è abbastanza consenso nel mondo scientifico, sono intorno al 15% da un lato è un numero pazzesco dall'altro potenzialmente è una cosa positiva perché c'è un 15% della popolazione che tendenzialmente è immune" ha osservato Sala. "Chi frena? È un tema di rapporto tra la Regione e l'Iss, o tra il Governo e l'Iss, ma non riesco a capire perché ancora non si parta coi test" ha concluso.

Fase 2, Sala: nessuna fretta di riaprire Milano se non ci sono le condizioni

"Penso di aver commesso un errore all'inizio e di averlo confessato. All'inizio abbiamo pensato che si potesse andare avanti con una certa tranquillità. Non posso che dire di aver sbagliato e reagisco non volendo più sbagliare. Per questo sulla ripartenza voglio fare un buon lavoro e non voglio portare in maniera affrettata la città a riaprirsi se non ci sono le condizioni", ha detto il sindaco di Milano nell'intervista di Corrado Formigli. "Sento voglia e volontà delle aziende e dei cittadini di ripartire, ma sento anche molta cautela e un po' di paura ancora. Non so se ci sarà una fase 1 e una fase 2 e fino a che non arriva un vaccino dovremo lavorare per correzioni, per stop and go e credo che la prudenza debba prevalere", ha aggiunto. Per il rilancio dell'economia alla riapertura, Sala dichiara "Alle imprese bisogna prestare i soldi e ridurre le tasse". "E le tasse - spiega il primo cittadino milanese - si possono ridurre sia a livello statale sia in parte comunale, a noi stanno chiedendo la riduzione della tassa sui rifiuti, sull'occupazione del suolo pubblico e laddove ci sara' bisogno noi cercheremo di farlo".

Coronavirus: Sala, situazione al Pat non e' sotto controllo

"Il giudizio" su quello che e' accaduto nelle "Rsa lo dara' chi deve indagare, per me la cosa importante e' poter dire alle famiglie di quei 700 degenti al Pat che la situazione e' sotto controllo. Non lo e'". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla trasmissione Piazzapulita, di Corrado Formigli, che andra' in onda questa sera su La7, parlando di quanto avvenuto nel piu' grande polo geriatrico d'Italia finito sotto i riflettori per la morte di quasi 200 ospiti. "Nelle Rsa - ha aggiunto - mi sono fatto l'idea che per parecchie settimane non abbiano avuto istruzioni a riguardo altrimenti non e' comprensibile come possa essere successo tutto cio'".