Corto circuito e incendio a Milano San Babila. VIDEO

Corto circuito e incendio a Milano San Babila

Incendio a Milano in San Babila nella serata di domenica 3 aprile. Si tratterebbe di un corto circuito su alcune centraline elettriche, come riferisce Repubblica. L'incendio è divampato in corrispondenza della fermata della linea rossa della metropolitana ed ha causato un blackout nelle vie circostanti. Non ci sarebbero feriti, in molti hanno notato l'incendio riprendendolo con il proprio cellulare. Alcune immagini sono poi state postate sui canali social di Milano Bella da Dio. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco.

