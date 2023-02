Cospito, sabato nuovo corteo degli anarchici

"Non si ferma la mobilitazione in solidarieta' ad Alfredo". Lo scrive il collettivo anarchico Galipettes Milano annunciando un nuovo corteo per protestare contro il "41 bis, l'ergastolo e ogni prigione". L'iniziativa promossa sui social prevede di radunarsi il prossimo sabato alle 14 in piazza XXIV maggio per poi sfilare nelle vie del quartiere Ticinese. Lo stesso gruppo ha organizzato con altre sigle dell'area anarchica milanese il corteo di venerdi' 3 febbraio in zona Stazione Centrale e l'indomani il presidio fuori il carcere di Milano-Opera, dove l'esponente della Federazione anarchica informale e' detenuto in regime di carcere duro da lunedi' 30 gennaio.