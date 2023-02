"Delmastro e Donzelli, niente dimissioni". Inchiesta? "Massima fiducia di FdI"

"E' giusto che Donzelli e Delmastro rimangano nei loro posti, come ha anche affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni"



“Non commento una notizia di indagine, tanto più in fase di avvio". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commenta con Affaritaliani.it la notizia che la procura di Roma ha aperto un fascicolo sul caso del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli per rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio.



"Non vedo alcun motivo per cui Delmastro e Donzelli debbano dimettersi. Per quello che leggo è giusto che rimangano nei loro posti, come ha anche affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

Delmastro e Donzelli godono della massima fiducia del partito? "Certo ci mancherebbe altro", risponde il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, esprimendo un'opinione concertata con i massimi vertici del partito.