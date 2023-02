Cospito, mozione di sfiducia contro Delmastro. Intesa tra Pd, M5s e Terzo Polo

Caso Cospito, querele e inchieste: in parlamento è tutti contro tutti

Non si spengono le polemiche sul caso Cospito, da una parte le opposizioni attaccano Donzelli e Delmastro e dall'altra la maggioranza insiste nell'offensiva contro il Pd per la visita dei parlamentari all'anarchico in carcere al 41 bis e i colloqui con i mafiosi. Due mozioni delle opposizioni, determinate a procedere assieme, e una di Fratelli d’Italia. Un’inchiesta che entra nel vivo. Due querele annunciate e un Giurì d’onore al lavoro, sulle rivelazioni fatte dal sottosegretario Andrea Delmastro al collega di FdI Giovanni Donzelli e da questi denunciate in Aula, riguardo ai colloqui tra Alfredo Cospito e i ras di ‘ndrangheta e camorra contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Dopo l’appello della premier, Giorgia Meloni, - si legge sul Corriere della Sera - non scende la tensione sul caso Cospito che, a meno di una settimana dalle elezioni amministrative, si è sdoppiato: per l’opposizione è il caso Delmastro-Donzelli e per FdI il caso depotenziamento del 41 bis.

In attesa dell’informativa del ministro Carlo Nordio, del 14 febbraio, ieri è stata guerra di mozioni tra FdI e opposizione che in Aula intende ritrovarsi assieme. I Cinque Stelle - prosegue il Corriere - hanno depositato una mozione che accusa il sottosegretario di aver "abusato dei suoi doveri" e recato pregiudizio a indagini di mafia e terrorismo. E chiede — a firma, tra gli altri di Conte e Cafiero De Raho — di avviare la revoca della delega a Delmastro. Il Pd ne ha già depositata un’altra che censura "la rivelazione di informazioni riservate e delicatissime per lotta a mafia e terrorismo", che mostra "l’assoluta inadeguatezza" di Delmastro. E impegna il governo a chiederne le dimissioni. A questa si potrebbe unire anche Azione-Italia viva. Intanto Fdi, in contemporanea, presenta un testo a favore del 41 bis.