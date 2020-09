Covid a scuola: 439 positività in Lombardia a settembre

Covid nelle scuole della Lombardia e di Milano, Regione e Ats hanno diffuso i numeri relativi a settembre. L'analisi dell'assessore regionale Giulio Gallera abbraccia il periodo dall'1 al 18 del mese: "Sono stati effettuati 30.257 tamponi a bambini e ragazzi in età scolare (40.14 per bambini del nido, 5.644 per le scuole dell'infanzia, 6.654 per le primarie, 4.235 per le secondarie di primo grado e 9.710 per le secondarie di secondo grado). Sono stati accertati complessivamente 439 positività pari all'1,45 per cento (69 per il nido, 71 per le scuole dell'infanzia, 92 per le primarie, 66 per le secondarie di primo grado e 141 per le secondarie di secondo grado). Da inizio pandemia (febbraio) al 18 settembre, invece, sono stati eseguiti 104.918 tamponi a bambini e ragazzi in età scolare (18.354 per bambini del nido, 15.070 per le scuole dell'infanzia, 22.380 per le primarie, 14.963 per le secondarie di primo grado e 34.251 per le secondarie di secondo grado) , con 2.091 positività pari al 1,99 per cento (332 per bambini del nido, 232 per le scuole dell'infanzia, 429 per le primarie, 289 per le secondarie di primo grado e 809 per le secondarie di secondo grado)".

Per quanto riguarda Milano e l'area metropolitana, Ats comunica che "sono 33 le segnalazioni di tamponi positivi al Covid-19 dalla riapertura delle scuole fino al 20 settembre". Si tratta di 27 alunni e 6 operatori. Di questi 33, sono 3 della provincia di Lodi, 14 della citta' di Milano e 16 della provincia di Milano. Il numero totale degli isolati e' 435, di cui 420 alunni e 15 operatori.