Covid, Fontana: "Lombardia descritta come Cenerentola, ma è una principessa"

"La Lombardia ha subito anche degli attacchi ingiustificati, è stata oggetto di una narrazione fuorviante e falsa, secondo la quale la Regione Lombardia era improvvisamente diventata la Cenerentola di questo Paese, ma non lo è mai stata. Era una narrativa fuorviante, poi nei fatti la Lombardia ha dimostrato di essere 'la principessa' e non sicuramente la Cenerentola di questo Paese". Così il presidente della Regione, Attilio Fontana durante la conferenza stampa di fine anno a Palazzo Lombardia.

Moratti: "Non è necessario al momento riattivare l'ospedale in Fiera"

"In questo momento abbiamo una leggera diminuzione delle terapie intensive per cui in questo momento non è necessario riattivare" l'ospedale in Fiera. Lo ha riferito l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine dello scambio di auguri della giunta con la stampa. Moratti ha poi commentato: "La situazione vede la Lombardia in una zona ancora bianca, con contagi che crescono, ma ricoveri che riusciamo a tenere sotto controllo. Comunque è un equilibrio difficile da raggiungere quello di accelerare sulle terze dosi e su chi non ha ancora completato il primo ciclo e e l’equilibrio non facile tra ricoveri covid e non covid"